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İspanya’da büyük şok! Korona yüzde 50 artış gösterdi

İspanya'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 176 arttı. Günlük ölü sayısı düne göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.

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Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’da son veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan verilerde son 7 haftanın en düşük ölü sayısı olan 123 can kaybı duyurulurken, bugün yaklaşık yüzde 50 artışla 176 ölü kayıtlara geçti.Böylelikle toplam can kaybı 26 bin 920’ye yükseldi. İspanya bu alanda ABD, Birleşik Krallık ve İtalya’nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Son 2 aydaki en düşük vaka
Günlük can kaybı sayısı inişli çıkışlı grafik gösterse de, yeni vaka sayısında sevindirici bir gelişme yaşandı.Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre son iki ayın en düşük yeni vaka sayısı tespit edildi. Son 24 saatte 594 kişi virüse yakalandı. Toplam vaka sayısı da 228 bin 30’a ulaştı.

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