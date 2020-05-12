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Hentbolda liglerin akıbeti belli oldu

Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, liglerin tescil edildiğini, şampiyon ve küme düşme olmayacağını açıkladı.

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Dünyayı etkisi altına alan ve hayatın her alanını olumsuz etkileyen corona virüs nedeniyle voleybol ve basketbolun ardından bir branşta daha ligler sonlandırıldı.

"Ligleri tescil ettik, bu sezon şampiyon olmayacak"
Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, TRTSpor'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ligleri tescil ettik, bu sezon şampiyon olmayacak"

Bilindiği üzere dün de voleybol ve basketbolda ligler sonlandırılmıştı.

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