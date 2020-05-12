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Camilerde cemaatle namaz kılabilme tarihi belli oldu! Ancak bir şart var

Camilerde 12 Haziran itibarıyla maske kullanmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek. Cuma namazları cami dışında açık alanlarda kılınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvim Planı yayımlandı. Takvim planında ibadethaneler ile ilgili herkesin merak ettiği tarihler de açıklandı.

Maske takma zorunluluğu

12 Haziran itibarıyla Cuma namazları, cami dışında açık alanlarda cemaatle kılınmaya başlanacak. Aynı tarihten itibaren vakit namazları; fiziki mesafe korunmak, maske kullanılmak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde cemaatle kılınmaya başlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvim Planı'nda Din Hizmetleri için belirtilen tarihler şöyle:

- Hac Yolcularının Eğitiminin yapılması/27 Mayıs 2020 (Suudi Arabistan'daki ve diğer uluslararası gelişmelere göre Hac ile ilgili kararlar alınacaktır.)

-Kur'an kurslarının açılması/ 24 Ağustos 2020

-2020 -2021 Yılı Umre Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi/ 1 Eylül 2020

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