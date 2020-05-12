Osmaniye'de kanser hastası kızına yardım isterken dolandırıldı

OSMANİYE'de, inşaat işçisi olarak 3 çocuğuna bakan Ahmet Yalman, lenf kanseri kızı Elif Naz'ın (9) tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım istedi. Yalman, kendisini doktor olarak tanıtan, insanlıktan nasibini almamış C.A. tarafından 'Doktorum' yalanıyla bin lira dolandırıldı.

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Osmaniye'de 3 çocuk babası Ahmet Yalman, lenf kanseri olan kızı Elif Naz'ın durumu ağırlaşınca, tedavi için sosyal medya üzerinden yardım istedi.

'Göğüs hastalıkları uzmanıyım' yalanı

Yalman ile irtibata geçen ve kendisini doktor olarak tanıtan C.A., "Ankara Mevki Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans göndereceğim sadece bin lira yollamanız gerekiyor" diyerek, hesap numarası verdi. Parayı verilen hesaba gönderen baba, aradan geçen 2 güne rağmen ambulans gelmeyince dolandırıldığını anlayıp hemen polise başvurdu.

"Bu vicdansızın yakalanmasını istiyorum"

Dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını isteyen Ahmet Yalman, "İnşaat işçisiyim. 3-5 kuruşla 3 çocuğumun karnını doyurabiliyordum. Virüs salgını nedeniyle işsiz kaldım. Tedavi masraflarına paramız yetmediği için destek isterken, dolandırıldık. Çocuğumun durumu iyi değil. Bu vicdansızın yakalanmasını istiyorum" dedi. Polis dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.