MAK Danışmanlık'tan bomba anket! Sadece 4 parti barajı geçiyor
MAK Danışmanlık'ın 11Mayıs'ta yaptığı ankete göre sadece 4 parti barajı geçebiliyor. HDP barajın altında kalırken, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi büyük hayal kırıklığı yaşayacak gibi gözüküyor. İşte o anketten çarpıcı sonuçlar...
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat başkanlığındaki MAK Danışmanlık firması, Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde 5 bin 200 kişi ile canlı telefon görüşmesi metoduyla bir anket yaptı. 11 Mayıs 2020 günü 3 ayrı merkezden toplamda 5 bin 200 kişiyle canlı telefon görüşmesi yapılarak, çalışma tamamlandı. Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde yüzde 58.5 erkek, yüzde 41.5 kadın olmak üzere cinsiyet dengesi sağlandı. Verilerin yüzde 1.3 yanılma/hata payı ile değerlendirildiğinin de açıklandığı ankete göre sadece 4 parti barajı geçebiliyor.
Kararsızlar dağıtılmadan
"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 12,9’u 'kararsızım karşılığını verdi. Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtılmadan, AK Parti: 32.2, CHP: 22.1, İYİ Parti: 9.5, MHP: 9.3, HDP: 8.1, Gelecek: 2.3, DEVA: 1.6, Saadet: 1, Diğerleri: 1 Kararsız/Cevap Yok: 12.9 çıktı...
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra
Yüzde 12.9'luk kararsızların dağıtılmasından sonra AK Parti'nin oyları yüzde 37.4, CHP'nin oyları 25.3, MHP'nin oyları yüzde 10,7, İYİ Parti'nin oyları ise 10.9 çıktı. HDP yüzde 9.4'te kalırken, Gelecek Parti yüzde 2.4, Deva Partisi ise 1.7 çıktı. Saadet Partisi yüzde 1.1 çıkarken diğerleri ise 1.1 şeklinde çıktı.
“KORONAVİRÜS konusunda hükümeti başarılı buluyor musunuz?” sorusuna ise, araştırmaya katılanların yüzde 43’ünün Başarılı Yüzde 17’sinin KISMEN BAŞARILI, Yüzde 35’inin BAŞARISIZ cevabı verirken yüzde 5’inin de KARARSIZ/CEVAP YOK seçeneğini tercih ettiği görüldü.