MAK Danışmanlık'tan bomba anket! Sadece 4 parti barajı geçiyor

Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat başkanlığındaki MAK Danışmanlık firması, Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde 5 bin 200 kişi ile canlı telefon görüşmesi metoduyla bir anket yaptı. 11 Mayıs 2020 günü 3 ayrı merkezden toplamda 5 bin 200 kişiyle canlı telefon görüşmesi yapılarak, çalışma tamamlandı. Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde yüzde 58.5 erkek, yüzde 41.5 kadın olmak üzere cinsiyet dengesi sağlandı. Verilerin yüzde 1.3 yanılma/hata payı ile değerlendirildiğinin de açıklandığı ankete göre sadece 4 parti barajı geçebiliyor.