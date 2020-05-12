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Avcılar'da sağlık merkezi hırsızlık nedeniyle kapalı kaldı 7'nci kez soyuldu

İSTANBUL Avcılar'da Aile Sağlık Merkezi hırsızların hedefi oldu. Son olayla birlikte 7'nci kez hırsızlık olayının yaşandığı ortaya çıkan sağlık merkezinde çalışanlar 'Artık bıktık' diye isyan etti.

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Avcılar Tahtakale Mahallesi Bizimevler Aile Sağlık Merkezi'nde saat 01.30'da gelen iki şüpheli kapıyı kırarak içeri girdi.

İlaçları da çaldılar

Bütün odaların kapılarını tekmelerle kıran hırsızlar daha sonra merkezde bulunan bilgisayarları, ilaçları, aşıları ve değerli eşyaları alarak buradan uzaklaştı. Sabah saatlerinde sağlık merkezine gelen çalışanlar durumu polise ihbar etti.

7 defa hırsız olayı yaşandığı ortaya çıktı

Polis hırsızlık olayı ile ilgili görüntü kayıtlarını incelerken, daha önce 7 defa Aile Sağlık Merkezi'nde hırsızlık olayının yaşandığı ortaya çıktı. Hırsızlık olayı nedeniyle merkezin kapısına "Hırsızlıktan dolayı hizmet verilmemektedir" yazısı asıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Biz buna anlam veremedik.."

Sağlık merkezi çalışanı hemşire Demet Sepetoğlu, "Bu 7'nci hırsızlık girişimi. Defalarca aynı şeyi yaşadık. Bu diğerlerinden çok farklıydı. Zaten virüs olayı nedeniyle stresli çalıştığımız dönemde bunun başımıza gelmesi çok üzücü. Bizi derinden sarstı. Kabus gibiydi, her taraf döküktü. Açıkçası saat 17.00'da mesai bitiminin çıkışında içeride hasta olmamasına rağmen çok fazla araba vardı. Ve araba camlarını silen iki kişi vardı. Biz buna anlam veremedik. Ama daha sonrasında gece kamera kayıtlarını izlediğimde onlara benzer kişilerin olduğunu fark ettim." dedi. 

"Artık bıktık"

Doktor Deniz Bostancı ise, "Artık bıktık. İlaçlarımızın hiç biri yok. Bilgisayarlarımız yok. Artık 7-8 sayısını unuttuk yardım istiyoruz. Kapımız demir onu bile kırıp girdiler. Artık ne yapalım. Bir keresinde polis camdan girenleri buldu ama diğer hırsızlık olaylarında kişileri bulamadılar. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Reçete yazamıyoruz. Halk mağdur biz mağdur."

O anlar kameraya yansıdı

Öte yandan hırsızlık anları sağlık merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 şüpheli içeride gezerek, odalara giriyor. Şüphelilerden biri kilitli olan kapıyı tekmeleyerek kırıyor. Sağlık merkezinden bilgisayarı da alan şüpheliler daha sonra buradan kaçarak, uzaklaşıyor.

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