Falcao'dan ses yok! Yönetim haber bekliyor

Galatasaray yönetimi maaşında indirim haber bekliyor ama Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'dan çıt çıkmıyor.

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Koronavirüs nedeniyle futbolda tüm gelirleri duran G.Saray'da yönetim oyunculardan indirim istemişti. Kaptanlar Selçuk ve Muslera indirimi kabul etse de özellikle yabancılar buna soğuk bakıyor. Tek tek görüşmelerle bir yol haritası çizmeyi planlayan sarı-kırmızılıları asıl düşündüren isim ise Radamel Falcao.

İndirim çağrısına sessiz kaldı

Sabah'ın haberine göre; yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısında faydalı olamayan Kolombiyalı, 5 milyon Euro garanti ücreti ve 1.9 milyon Euro'luk performans primi ile kasayı çok zorluyor. İndirim çağrısına da sessiz kalan golcü futbolcuda gelinen son durum şöyle:

Suudi Arabistan planı yattı

1- Mali olarak sıkıntıya giren sarı-kırmızılı kulüpte oyunculardan nisan ve mayıs aylarına ait maaşlarından feragat etmeleri istendi. 1 milyon Euro alacağı bulunan Falcao'dan olumlu cevap gelmedi.



2- Gomis'le sözleşme uzatma kararı alan Al-Hilal, Radamel Falcao'yu gündeminden çıkardı ve yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'a satılma ihtimali ortadan kalktı.



3- Yönetim takımda kalması halinde Falcao'dan garanti ücretinde yüzde 30 indirim bekliyor.



4- Takım arkadaşı Muslera'nın aksine Kolombiyalı yıldız henüz maddi fedakârlık adına herhangi bir somut adım atmadı.