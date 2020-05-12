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Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Meydanı faşist zihniyete bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin darbe imalarıyla ilgili olarak ''Muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız.'' dedi.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.15'te başladı.

''Karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız''
Erdoğan, toplantı öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz.

''Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız''
Darbe çığırtkanlığına başvuran karanlık zihniyetle karşı karşıyayız. Bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak AK Parti olarak bizim görevimizdir. Bize zarar vermek için ülkesine zarar vermeyi göze alabilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız. 

''Boş iftiralar''
Salgın sonrası, sadece küresel siyasi ve ekonomik ilişkiler değil, zihinler de yeniden yapılanma sürecine girecektir. Salgın döneminde yaşananlar, sağlık alanında yaptıklarımızın önemini ve atılan iftiraların ne kadar boş olduğunu göstermiştir. Her alanda hazırlıklarımızı yaparak, belki birkaç ay, belki birkaç yıl sonra başlayacak bu tartışma ve dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirme konusunda buradaki heyete sizlere çok önemli görevler düşüyor.''

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