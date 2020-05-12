Ankara kulislerini sallayan iddia! Üçüncü ittifak mı geliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son dönemde ortaya atılan 'Üçüncü ittifak kurulacak' iddialarına ilişkin konuştu. ve olumlu sinyal verdi.Üçüncü ittifak için Saadet Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi konuşuluyor.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın yanında yeni bir ittifaka göz kırptı.Sürekli olarak dillendirilen iddiaya göre, Saadet Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bu ittifakın içinde olacak.Söz konusu iddia Karar TV’ye açıklamalarda bulunan Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu’na soruldu.

Karamollaoğlu olumlu sinyal verdi!

Karamollaoğlu, yeni partilerle ittifaka olumlu sinyal vererek şöyle konuştu:

Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin yeni partiler ve İYİ Parti ile birlikte yeni bir ittifak kuracağına yönelik iddiaya, “Bu tip iddialar her zaman olur, olacaktır da. Ama ben bu görüşmeler neticesinde nasıl bir tablo ortaya çıkar şimdiden söylemem doğru değil. Ben Türkiye’de kamplaşmanın ortadan kalkması gerektiğine inanıyorum. ‘Bu kamplaşmanın tüm kabahati bir noktada’ demek de doğru değil. Sağcı diye tarif edilen, muhafazakar diye tabir edilen, yerine göre İslamcı diye tarif edilen bir kesim var. Bir de milliyetçi, sosyal demokrat, solcu diye tarif edilen kesim var. Özellikle bu noktada, özellikle sosyal demokratlara sesleniyorum; “Arkadaşlar, Müslümanlıkla aranızdaki köprüleri yeniden inşa etmeye çalışın. İslam sanki bir düşmanmış, Müslümanca yaşayan bir insanla oturup konuşmak mümkün değilmiş gibi bir intibayı kenara bırakın ve siz de bir adım atın” diye yanıt verdi.