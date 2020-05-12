Olayın adresi Sakarya! Süper taşıyıcı tam 46 kişiye koronavirüs bulaştırmış

SAKARYA Akyazı'da, yakın zamanda düzenlenen iftar, taziye ve mevlitlere giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı ortaya çıktı.

Abone ol

Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki H.A.’nın önceki gün gittiği hastanede koronavirüs testi sonucu pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Filyasyon ekipleri hemen kadının temas ettiği kişiler ile irtibata geçti.

İftar, taziye, mevlitlere katıldı

H.A.’nın hastaneye gitmeden önce koronavirüs taşıdığını bilmeden yakın zamanda düzenlenen iftar, taziye, mevlitlere katıldığını söylemesi üzerine dün 59 kişiye test yapıldı.

46'sının ise Covid-19 testi pozitif

Bugün bu kişilerden 46'sının ise Covid-19 testi pozitif çıktı. Olay sonrası 46 kişi ve ailelerinin ev karantinasında tutulacağı açıklandı. 46 kişinin temas ettiği kişilerin de filyasyon ekipleri tarafından tek tek araştırılacağı öğrenildi.