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Kağıthane'de freni boşalan kamyonet eve daldı

İSTANBUL Kağıthane'de freni patladığı iddia edilen kamyonet sokak üzerinde bulunan apartmanın giriş katındaki eve girdi. Kazada kamyonet sürücüsü ve evde bulunan Aylin Angın (21) yaralandı.

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Kaza, Talatpaşa Mahallesi, Beyözü Sokak üzerinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi.

Beyözü Sokakta giden kamyonetin iddiaya göre freni patladı. Yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet sokakta bulunan apartmanın giriş katına büyük bir gürültüye çarptı. Kazada evin duvarı yıkılırken evde bulunan Aylin Angın isimli 21 yaşındaki genç kız yıkılan duvarın altında kalarak yaralandı. kamyonet sürücüsü Hamdi Duman'da araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören mahalle sakinleri ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralı 2 kişinin durumu iyi

Duvar altında kalarak yaralanan Aylin Angın aile sakinleri tarafından ambulans beklenmeden özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü Hamdi Duman ise çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonet içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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