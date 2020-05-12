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Ankara Barosu soruşturmasında flaş gelişme! Islak imzalı karar metni istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "eşciseller" açıklamasına "çağın gerisinden gelen sesler" bildirisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu'ndan, açıklama yapılmasına ilişkin ıslak imzalı yönetim kurulu kararını istedi.

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Ankara Barosu, geçen 26 Nisan'da yaptığı açıklama ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camiinde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu Cuma hutbesi nedeniyle tepki gösterdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu hakkında, 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklama nedeniyle soruşturma başlattı.

'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan re'sen başlatılan soruşturmanın yanında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir vatandaşın şikayeti üzerine de soruşturma başlatılmıştı. 

Islak imzalı karar metnini istedi

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bir vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Barosu’ndan açıklamanın yapılması yönünde alınan yönetim kurulu kararının ıslak imzalı metnini istedi.

Tespitler yapılacak

Savcının, açıklamayı kimin kaleme aldığı, metnin altında kimlerin imzası bulunduğunun tespiti için bu belgeleri istediği belirtildi. Savcılığın, istenilen belgenin incelenmesi ardından, sorumlu gördüğü kişilerin beyanlarını alabileceği ve kovuşturmaya gerek görürse Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edebileceği öğrenildi. Öte yandan savcılığın re’sen başlattığı soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

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