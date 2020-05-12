Kastamonu'da hasta yakınından tartıştığı doktordan pankartlı özür

KASTAMONU'da bir hasta yakını, tartıştığı ve arabulucu vasıtasıyla uzlaştığı doktordan, acil servisin girişine astığı pankartla özür diledi.

Abone ol

Kastamonu'da, Devrekani Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor Yusuf Mete Gökteke, yaklaşık 7 ay önce acil servis nöbeti sırasında hasta yakını İ.Ç. ile tartıştı.

Gökteke'nin suç duyurusunda bulunması üzerine hasta yakını hakkında soruşturma başlatıldı. İ.Ç. ise arabuluculuk için başvurarak, soruşturmanın anlaşma yoluyla sonuçlandırılmasını talep etti.

'Özür yazısı' şartı

Gökteke'nin, bir okula 1500 liralık maddi yardım, 2 gün acil serviste gözlem yapması ve acil servisin girişine özür dileyen bir yazı asması şartlarını kabul eden İ.Ç., kendisinden istenilenleri yerine getirdi.

"Pişmanım özür dilerim''

İ.Ç.'nin astığı pankartta, "Tüm hastalarımızın sağlığı için gece gündüz demeden emek veren başta Dr. Yusuf Mete Gökteke olmak üzere bütün doktorlarımız ve sağlık personeline hak etmediği şekilde davrandığım için üzgünüm, pişmanım. Özür dilerim." ifadesi yer aldı.

"Amacımız hasta yakını ve hastaların bizi anlamaları'

Doktor Gökteke de 3 yıldır bu hastanede çalıştığını belirterek, "Bu süreçte gerektiğinde canımızı hiçe sayarak, herkesin çekindiği, girmek istemediği yerlere gözümüz kapalı giriyoruz. Bir nebze olsun bunların anlaşılabilmesi açısından bu pankartı bir süre daha tutmayı düşünüyoruz. Bu pankartı yaptırmamızdaki amaç ise hasta yakını ve hastaların bizleri anlamaları. Sağlık çalışanlarına karşı tutumlarında biraz daha dikkatli olmalarını istedik." dedi.