Bilic Vedat Muriç'i istiyor! 20 milyon euro hazır

Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi West Bromwich Albion, Premier Lig'de boy gösterirse Fenerbahçe'ye 20 milyon euro ödeyip Vedat Muriç'i transfer edecek.

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İngiliz basınında Vedat Muriqi haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Adı uzun süredir Tottenham Hotspur’la anılan Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki golcüsü için bu kez de West Bromwich Albion devreye girdi.

Championship’te lider Leeds United’ın 1 puan arkasında 70 puanla ikinci sırada bulunan West Brom, Premier Lig’e çıkmayı bekliyor. Eğer Ada temsilcisi mutlu sona ulaşırsa transfer listesinin zirvesine Vedat Muriqi ismini yazacak.

Yönetim teklifi kabul edecek

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş’ı da çalıştıran Hırvat Hoca Slaven Bilic, Kosovalı forveti uzun süredir takip ediyor. Yönetimle bu konuda gerekli görüşmeleri de yapan Hırvat teknik adam, Vedat Muriqi için tam 20 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Koronavirüs salgını sonrasında transfer piyasasında rakamların düşmesi bekleniyor. Bu sebeple 20 milyon euro gibi iyi bir teklifi Fenerbahçe Yönetimi’nin mutlaka kabul edeceği yazıldı.

Vedat sıcak bakıyor

Ada basınındaki haberlere göre; Vedat Muriqi de Premier Lig’de oynamayı çok istiyor. Bu sebeple transferde herhangi bir sorun çıkması beklenmiyor. Kosovalı başarılı golcü, daha önce yaptığı açıklamalarda önceliğinin Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak olduğunu, daha sonra Avrupa’ya gidebileceğini söylemişti. Ancak bu hedefinden iyice uzaklaştı. Hırvat Teknik Adam Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Brom’u tercih etmesi sürpriz kabul edilmeyecek.