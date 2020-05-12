Dünyada ilk defa uygulanıyor! Koronavirüse karşı Türkiye'den lazer tedavisi 

Türk bilim adamları koronavirüse karşı dünyada ilk defa uygulanacak bir tedavi yöntemi uyguluyor. Türkiye’de 3 üniversite bu yöntemi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlığın izin verdiği tedavi klinik olarak hastalara da uygulanmaya başladı.

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Ne aşı ne ilaç virüse karşı lazer tedavi yöntemi geliştirildi. Yeni tedavi yöntemi ile ilgili hayvan ve laboratuvar çalışmaları tamamlandı. Klinik olarak hastalarda uygulanmaya başlanan lazer tedavisi koronavirüse karşı yeni umut oldu. Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, katıldığı canlı yayında detayları anlattı.

Yerli ve milli üretim tohumları meyvelerini veriyor

Dinç, süreci bu sözlerle anlattı; Bilindiği gibi Türkiye'de ve dünyada Covid-19 gibi dünyada tamamıyla bir kaosa sürüklenen bir ortam var. Ama ülkemizde bundan 18 yıl önce atılan tohumlar sayesinde ilçe devlet hastalerimize kadar yapılan yoğun bakımlar ve bununla beraber bundan 18 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerli ve milli üretim tohumları sayesinde birçok ürünlerin meyveleri alınıyor.

Türk ışını tedavisi

2017 yılında özellikle bizim kendi branşımız olan kalp ve damar cerrahisi girişimsel radyoloji bölümlerinde 3.kuşak grubu antibiyotiklerin etkisiz halde kalmasıyla cerrahi işlemlerde bir antibiyotik kullanımı artık tamamıyla azalmaya başlıyordu. Biz de mühendislerimizle doktorlarımızla beraber neler yapabilir dedik ve bir tür laboratuvar ve bununla beraber hayvan çalışmaları faz 1, faz 2 faz 3 testlerine kadar getirdiğimiz bir sistem oldu. Covid dünyada çok ciddi anlamda ilerliyor ve sürekli mutasyona uğradığı için de kullanılan aşı ve ilaç çalışmaları ciddi anlamda gecikeceği için bizler de elimizdeki mevcut Türk ışını tedavimizle ilgili süreci biraz daha hızlandırma kararı aldık.

3 üniversite geliştirdi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığının özellikle devlet hastanemizin bulunduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki akademisyenlerimiz ve mühendislerimizle beraber Türk Işını tedavisini geliştirdik. Ve geliştirdiğimiz yöntem özellikle ultraviole ışınları tamamıyla antiviral ve anti mikrobiyel etki gösteriyor.

Doku ve hücrelere zarar verir mi?

Acaba insan doku ve hücrelerine acaba zarar verir mi? Biz özellikle özel olarak bulduğumuz ve lazer ışınıyla desteklediğimiz bu tedavi insan doku ve hücrelerine zarar vermeyen sadece virüs ve mikroorganizmalara ciddi anlamda etkisi olan bir tedavi yöntemi. İnsan hücrelerinde ve hayvan testlerinde çok ciddi çalışmalar gösterdik.

Hangi aşamada bu tedavi uygulanacak?

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, canlı yayında bu yöntemi anlatarak, "Özellikle yoğun bakım hastaları üzerinde uyguladığımız bir yöntem olacak" ifadelerini kullandı.

Işın tedavisi ne demek

Ultraviyole C (UVC) ışını, enfeksiyonların tedavisinde kullanılan mevcut yöntemlere alternatif inovatif bir yaklaşımdır. Turkısh Beam cihazı ile dünyada ilk defa 254 nm dalga boyunda UVC ışını, lazer ışınları ile desteklenerek yapılan bir tedavi yöntemi olarak kullanılacak. Sistem, jeneratör bir ultraviyole/lazer ışık kaynağı ve bunun üzerine konnektörlenmiş fiberoptik kablolar vasıtasıyla invamed steerable katetere (tek kullanımlık kameralı katater) yerleştirilerek uygulanır. Fiberoptik sistemin ucundan çıkan ultraviyole/lazer ışığı, mikroorganizmaları (virüsler dahil) saniyeler süren bir uygulamanın sonunda yok eder. Sistem, fiberoptik bir kateter vasıtası ile damar içi, soluk borusu, akciğerler ve solunum yollarına direkt olarak gönderilerek, kateterden düşük dozda UVC ve lazer ışını uygulaması ile bu bölgelerdeki mikroorganizmaların yok edilmesi temeline dayanır.