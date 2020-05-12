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Tekirdağ'da kalkan kısıtlama sonrası seyahat belgesi olmayanlar geri çevrildi

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TEKİRDAĞ'da seyahat kısıtlamasının kaldırılması sonrası kentteki yazlıklarına gelenlerden seyahat belgesi olmayanlar, jandarma tarafından geri çevrildi. Geri gönderilen vatandaşlardan biri de 'Ben seyahatler açıldı diye biliyordum' dedi.

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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte seyahat kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'da, kısıtlama gece yarısından itibaren kaldırıldı. Tekirdağ Valiliği de bugün yaptığı açıklamada, kentte 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı açıklandı.

Kalkan kısıtlamayı yanlış anlayanlar oldu

Tekirdağ'a seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını yanlış anlayan birçok kişi İstanbul'dan kentin Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki jandarma ekiplerinin denetim ve kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşlar geri çevriliyor.

"Seyahat belgem yok, döneceğiz"

İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlığına gelmek isteyen Ersin Hisar, "Ben seyahatler açıldı diye biliyordum ve o yüzden yazlığıma geliyordum. Seyahat belgem yok o yüzden geri döneceğiz" dedi. 

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