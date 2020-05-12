HABER /  GÜNCEL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Kardeş kavgasında silahlar konuştu! Biri hapse diğeri mezara

ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

BALIKESİR'de 30 metre aralıklı iki ayrı su tesisatı dükkanı işleten kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Abone ol

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde iki ayrı su tesisatı dükkanı işleten kardeşler Metin G. (49) ile Murat G. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat G, yanındaki pompalı tüfekle kardeşi Metin G. ve yengesi N.G'yi (48) vurdu. Metin G.'nin yanında bulunan T.D. de tabancayla Murat G.'ye ateş etti.

Kardeşlerden biri kurtulamadı

Kavgada yaralanan iki kardeş ile N.G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Murat G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

4 şüpheli gözaltında

Metin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, eşi N.G'nin ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte gün gün normalleşme takvimi! Okullar, camiler, oteller, cezaevi görüşü ne zaman açılacak? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara kulislerini sallayan iddia! Üçüncü ittifak mı geliyor
Putin'e büyük şok! Kremlin Sözcüsü Peskov’un koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Meydanı faşist zihniyete bırakmayacağız
Şirin Payzın paylaştı Abdullah Gül'ün yıllar sonra ortaya çıkan 'Erdoğan ricası'
Falcao'dan ses yok! Yönetim haber bekliyor
Camilerde cemaatle namaz kılabilme tarihi belli oldu! Ancak bir şart var
ÖNCEKİ HABERLER
Yılmaz Özdil'in komşularının villaları da mühürlendi
Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır köpekler havlar mı?
Engin Altay'dan Erdoğan'a: Hangi bilimsel gerekçelerle AVM'ler açıldı
İstanbul'da küflü ekmek ve pidelerden galete unu yapan iş yerine baskın
Kayseri'de kardeşinin tartıştığı kargo şirketini kurşunladı
Kadir Gecesi ne zaman Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Yorumlar 2 yorum