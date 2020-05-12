ABD'de koronavirüs bilançosu: 1931 kişi daha hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de, son 24 saatte bin 931 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölüm sayısı 81 bin 987'ye yükseldi.

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Çin'den kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de son 24 saatte gerçekleşen vaka sayıları açıklandı.

Ölü sayısı 81 bin 987'ye yükseldi

Buna göre; Salgının merkez üssü ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 931 artarak 81 bin 987'ye yükseldi.

Dünyada son durum

Dünya üzerinde koronavirüs kapanların sayısı ise 4 milyon 300 bine, yaşamını yitirenler ise 290 bine yaklaştı.