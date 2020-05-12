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Bakan müjdeyi verdi! TOKİ'nin 23 bin 734 konut inşa edeceği 2 şehir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanlığınca, depremden etkilenen Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da ise 4 bin 544 olmak üzere 23 bin 734 konut inşa edileceğini açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya'da depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İki ili etkileyen depremin ardından vatandaşları sağlam ve güvenli evlerine kavuşturmak için aralıksız çalıştıklarını vurgulayan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızca Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da 4 bin 544 olmak üzere iki ilimizde toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz. Konutlarımızı, belirlediğimiz rezerv alanlarda ve yerinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümle yıl sonuna kadar bitirecek, Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Evi yıkılan vatandaşlara da bu süreçte kira yardımlarının devam edeceğini belirten Kurum, "Milletimizin desteğiyle, yerel yönetimlerimizle el birliği içinde yılda 300 bin konut olmak üzere 1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Kurum, paylaşımında Elazığ ve Malatya'daki inşaat çalışmalarına ilişkin videoya da yer verdi.

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