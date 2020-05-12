Dolar sonunda 7 TL'nin altına geriledi! Analistlerden önemli tespitler

Düşüş trendine giren dolar kuru 7 TL'nin altına gerileyerek 6,98'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,58'den, sterlin ise 8,65'den alıcı buluyor.

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Dün 7,06-7,10 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybıyla 7,0756'dan tamamladı. Dünkü düşüşünü yeni güne taşıyan kur, 7 TL'nin altına inerek 6,98'den işlem görüyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL yeni güne 7 seviyesinin üstünde başlarken kamu bankalarının sermaye artışında yaşanacak artışlar önceki gece gündeme damgasını vurdu. Reuters tarafından geçen hafta servis edilen bir haberde kamu bankalarının sermaye artırım planı olduğundan bahsedilmişti.

Euro ve sterlin

Aynı dakikalarda euro/TL 7,5856'dan, sterlin/TL ise 8,6598'den satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 100 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08 sınırına kadar gerilemesi sonrası tepki alımlarıyla 1,0810 seviyesinde dengelendi.

"6,95 gündeme gelecek"

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti. Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,00 seviyesinin altının görülmesi durumunda 6,95'in gündeme geleceğini dile getirdi.

1 milyar TL enjekte edilecek

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın sermayesine toplamda 21 milyar TL enjekte edilecek. Sermaye artırımına giden bankaların daha fazla kredi vermesi bekleniyor. Yeni hamleyle birlikte Vakıfbank’ta da Varlık Fonu hissedar oldu. Varlık Fonu Ziraat Bankası’nın tamamına Halkbank’ta ise Özelleştirme İdaresi’nin hisselerine sahipti.