Korona fırsatçılarının gözü döndü! Şehirlerarası yolcu taşımacılığında büyük tehlike

İzin belgesi alan yolcular için koltuk sayısının yarısının dolu olması kuralına dikkat edip, sosyal mesafeye uyarak seferler düzenlediklerini anlatan Çokyücen, "Covid-19 sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri ulaşım oldu. Biz bu dönemde kurallara uyarak yasaların öngördüğü şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Fiyat politikasında Ulaştırma Bakanlığı'nın öngördüğü ölçüde günde 1 ya da 2 sefer yapmaya çalışıyoruz. Normal zamandaki gibi her saat, her yere otobüs bulunmaması nedeniyle bunu fırsat bilenler de otogarın dışından ya da başka semtlerden hiçbir kurala uymadan fahiş fiyat uygulayıp, zorda kalan yolcuları belli yerlere taşıyorlar" dedi.