Korktuğumuz başımıza geldi! Burdur'da koronavirüslü berber 150 kişiyle temas kurmuş

Bilindiği üzere ülkemizde koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme adımları atılmaya başladı. Bu kapsamda kuaför ve berberler yeniden faaliyete başladı. Ancak korktuğumuz başımıza geldi. Burdur'da koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan berber 150 kişiyle temas kurmuş.

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BURDUR'un Bucak ilçesinde bir berberin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından, hastanın temas ettiği kişiler de tespit edildi. Söz konusu berber 150 kişiyle temas kurmuş...

Testi pozitif çıktı

Burdur Valiliğince, dün il genelindeki tüm berberlerde Kovid-19 testi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde berberlik yapan A.T'nin test sonucu pozitif çıktı.

Salgın hastalık ekibinin yaptığı çalışmada A.T'nin beldede aralarında tıraş ettiği vatandaşların da yer aldığı 150 kişiyle temasta bulunduğu belirlendi.

Bucak Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen berber A.T'nin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Belde karantinaya sokuldu

Hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılan beldede, karantina süreci devam ediyor.

Belediye Başkanı da karantinada

Test sonucu pozitif çıkan berberle temas eden Belediye Başkanı Gökçe, Sönmez ve Bülbül'e de Kovid-19 testi yapılarak, evde karantinaya alındığı ve test sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.