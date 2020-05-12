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Yurt dışında 507 Türk vatandaşı Koronavirüsten hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

Son dakika bilgisine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle yurt dışında vefat eden Türk vatandanşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

507 Türk vatandaşı vefat etti
Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

79 ülkeye yardım
Çavuşoğlu, ayrıca (Kovid-19 yardımları) 79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmını karşıladıklarını belirtti.

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