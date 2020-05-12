'Koronavirüs bulaşır' korkusuyla hastaneye gitmedi aracında öldü
EDİRNE'de koronavirüs bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmeyen kalp hastası TIR şoförü, aracında ölü bulundu.Abone ol
Edirne'de kalp rahatsızlığı olan TIR şoförü K.E, İstasyon mahallesindeki kamyon garajında beklediği sırada rahatsızlandı.
Virüs korkusundan hastaneye gitmedi
İddiaya göre, arkadaşlarının ısrarına rağmen koronavirüs bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmeyen K.E. sabah aracında ölü bulundu.
Şoförün cesedi Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi Türkiye'ye dönüyor! KYK yurdunda karantinaya alınacaklar