HABER /  GÜNCEL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna

'Koronavirüs bulaşır' korkusuyla hastaneye gitmedi aracında öldü

EDİRNE'de koronavirüs bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmeyen kalp hastası TIR şoförü, aracında ölü bulundu.

Abone ol

Edirne'de kalp rahatsızlığı olan TIR şoförü K.E, İstasyon mahallesindeki kamyon garajında beklediği sırada rahatsızlandı.

Virüs korkusundan hastaneye gitmedi

İddiaya göre, arkadaşlarının ısrarına rağmen koronavirüs bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmeyen K.E. sabah aracında ölü bulundu.

Şoförün cesedi Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi Türkiye'ye dönüyor! KYK yurdunda karantinaya alınacaklar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e çok ağır sözler!
Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de bu çıktı! Sivas'tan kötü haber
Bunun eksikliği koronavirüsten ölüm riskini artırabilir! Uzmanlar açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye aleyhine 'ortak bildiri' yapan 5 ülkeye sert tepki
Almanya'da SİHA tartışması!CHP'ye yakınlığı ile bilinen Yeşiller Partisi karşı çıktı
4 günlük sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Muaf tutulan şehir sayısı 5 oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Hangi günlerde sokağa çıkma yasağı var?
Denizli'de cezaevinden çıkalı 2 gün oldu tekrar suça karıştılar
Oruçluyken mastürbasyon yapınca oruç bozulur mu?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Hemşireler Günü mesajı
Engelli Haftası mesajları resimli Engelli Haftası sözleri 2020 yeni
Burcu Kartal yaşı kaç Sinan Özen'in eşi kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar