Survivor ekibi Acun Ilıcalı ile birlikte Türkiye'ye dönüyor! KYK yurdunda karantinaya alınacaklar

THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak

"Survivor 2020" yarışmasının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Ilıcalı ve ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.