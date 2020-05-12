HABER /  MHP
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna

Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun telefonu

MHP lideri Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da özel bir hastanede böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

MHP lideri Devlet Bahçeli, böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli ve Tayfur, telefonda bir süre sohbet etti. Tayfur'un MHP liderinin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği de biliniyor.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da özel bir hastanede böbrek nakli oldu. Oğlunun böbreğinin nakledildiği Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'nin F-35 raporunda Türkiye detayı
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü
Buket Aydın’ın yeni adresi neresi olacak?
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (12 Mayıs Salı)
Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
Türkiye'den koronavirüse karşı lazer tedavisi
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dışarıya çıkacak çocuklara uyarı
Esenyurt'ta iftar öncesi damat dehşeti!
IMF: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 290 bini geçti
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Sakarya'da koronavirüs testi pozitif geldi temas ettiği 56 kişi karantinada
Yorumlar