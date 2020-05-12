Akşener ve Süreyya arasındaki tartışmada kim doğru söylüyor?

HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in İYİ Parti ile ilgili sözlerine Genel Başkan Meral Akşener cevap verdi? Peki kim doğru söylüyor? Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Önder ve Akşener'in sözlerini değerlendiriyor.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İYİ Parti-HDP görüşmesiyle ilgili İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun Meral Akşener ile telefonla görüştüğünü ve Akşener'in kesin bir dille bu görüşmeyi reddettiğini söyledi. Özışık, Sırrı Süreyya Önder'in bu iddiasını kanıtlaması gerektiğini belirtti.

Hadi Özışık, Youtube kanalında Süleyman Özışık ile birlikte gündemi değerlendirdi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in seçimler öncesi İYİ Parti'nin kendilerine temsilci gönderdiği iddiasını değerlendiren Süleyman Özışık, bu konuda Sırrı Süreyya Önder'e değil Meral Akşener'in sözlerine itimat edeceğini söyledi.

Ağaralioğlu-Akşener görüşmesi

Sırrı Süreyya Önder'in bu iddiası sonrası İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ile telefonla görüştüğünü söyleyen Hadi Özışık, Akşener'in bu iddiayı kesin bir dille yalanladığını ifade etti.

İşte Hadi Özışık'ın o sözleri;

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ile telefonla görüştüm. İmanının zayıf olmadığını söyleyerek "Ben bundan emin olsam sana namusum şerefim üzerine yenim ederim bir dakika bu partide durmam" dedi, bir dakika!

Meral Akşener'i arayarak doğrudan sözünü söylüyor. Diyor ki "Ben bu konuda açıklama yapacağım. Bildiğiniz bir şey varsa bana söyleyin", çok da sert gireceğini söylüyor. Meral Akşener diyor ki "Nereye giderse gitsin. Ucu kime dayanırsa dayansın taviz verme. Rabbim şahittir benim böyle bir mesajım yok" diyor.

"PKK'nın uzantısına inanmam"

Böyle bir görüşme talimatının Akşener'den geldiği iddiasına inanmayacağını söyleyen Süleyman Özışık ise iddia sahibinin bu görüşmeyi delillendirmesi gerektiğini kaydetti.

İşte Özışık'ın o sözleri;

Meral Akşener, PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye birini gönderip hangi PKK'lıyı nereden aday gösterelim diye masaya oturmuş. Ben içime sindiremem bunu. CHP desen gözümü kırpmadan "doğrudur inanırım" derim. Meral Akşener iddiası içime sinmedi, böyle bir şey yapacağına ihtimal vermem. Meral Akşener dışında parti içerisinden birisi gidip konuşmuş olabilir mi bak ona inanırım. Bir kaç kişinin ismi sosyal medyada öne çıktı ama onlarda sesini çıkarmadı. Lütfü Türkkan bu pazarlığı yürüttü dediler ben ihtimal vermedim hiç! Bu parti politikası değil bunu söylemek lazım. Sırrı Sürayya Önder'e inanacağıma bin defa Meral Akşener'e inanırım, güvenirim. Kesinlikle yalandır! PKK'nın siyasi ayağından doğru bir şey çıkacağına inanmıyorum ben."