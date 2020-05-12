Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (12 Mayıs Salı)

Türkiye'de son 24 saatte 1.704 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 53 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 141.475, toplam can kaybının 3.894 olduğu açıklandı.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 37.351 test yapılırken, 1.704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 hasta vefat etti, 3.109 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1.440.671, toplam vaka sayısı 141.475, toplam vefat sayısı 3.894 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.045, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 576, toplam iyileşen hasta sayısı 98.899 olarak kayıtlara geçti.

"Toplam vakaların %70’i iyileşmiş durumda"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların %70’i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0naqY0mszC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020