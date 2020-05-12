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Mustafa Cengiz'in son durumu açıklandı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında konuştu.

Mahmut Recevik, "Başkanımız Mustafa Cengiz'i ziyaret edip, sağlığı hakkında bilgi aldık. Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum. Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor." sözlerini kullandı.

Halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye gitmişti

4 gün önce yaklaşık 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yoğun bakımdan çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta halsizlik şikayeti ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırılmıştı.

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