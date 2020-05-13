Koronavirüs bitmeden kuş gribi salgını patladı! Düzce Valiliği muhtarları uyardı

Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken yeni bir salgın korkusu başladı. Düzce Valiliği son zamanlarda görülen kuş gribinin ardından muhtarlıkları uyardı.

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Düzce Valiliği muhtarları kuş gribi salgınına karşı uyardı. 2015 yılında dünya genelinde kuş gribi hastalığı ülkemizi etkilemiş ve alınan mücadele sonrası başarılı mücadeleyle kontrol altına alınmıştı. Ancak Türkiye'nin göç yolları üzerinde olması nedeniyle çevre illerde yine görüldü.

Kanatlı hayvanları dışarıya salmayın!

Düzce Valiliği İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada muhtarlara uyarıda bulunularak, 'sorumluluk alanlarında bulunan vatandaşlara yetiştirdiği kanatlı hayvanlarla ilgili hastalık hakkında uyarıların yapılarak yabani kuşlar ile temasın önlenmesi için kanatlı hayvanların hastalık riski ortadan kalkana kadar dışarıya çıkarılmaması konusunda bilgilendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması' istendi.