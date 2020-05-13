Sigarada vergi oranı yüzde 17.2 arttı! 9.13 lirası vergi olan sigarada zam yolda

Sigarada ÖTV oranı yüzde 17,2 oranında artırıldı... Böylece bir paket sigarada maktu vergi tutarı 9,13 lira oldu.

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Sigarada ÖTV oranı yüzde 17,2 arttı. Asgari maktu vergi tutarı 9,13 lira oldu. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece sigara fiyatlarına yeni zammın yolda olduğu ortaya çıktı...

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,2 artışla 0,3899 TL’den 0,4569 TL’ye yükseltildi. Böylece bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 7,79 TL’den 9,13 TL’ye çıktı.