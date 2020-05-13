HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Isparta'da imam caminin bir bölümünü 'hayır marketi'ne dönüştürdü

ISPARTA'da bir imam caminin bir kısmını dar gelirli vatandaşların yaralanabilmeleri için "hayır marketi"ne çevirdi. 

Abone ol

Emre Mahallesi'ndeki Hacı Ali Gökgöz Camisi imam hatibi Hüseyin Öztürk, dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla caminin bir bölümünü hayır marketine dönüştürdü.

Heyırseverlerin verdiği gıda, giyim gibi ürünler, buradan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 

İl Müftüsü Bayram Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın yardımlaşma ve hayır ayı olduğunu söyledi. 

Vatandaşların yardım ve hayır yapmak için adeta bir yarış içine girdiğini belirten Bayram, "Din görevlisi arkadaşımız ramazan marketi uygulaması başlattı. Duyanlar yardım etme konusunda elinden geleni yapıyor. Biz bu uygulamayı daha da genişletmek istiyoruz. Sadece bir ayda değil bundan sonra devamlı yapmak istiyoruz." dedi. 

Camide görevli imam Hüseyin Öztürk ise Kovid-19 nedeniyle işini kaybedenler, evine yiyecek götüremeyenler olduğunu belirterek, "İhtiyaç sahipleri için camimizin bir kısmını hayır marketi olarak açtık. Yardımseverler bize getiriyor, biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." diye konuştu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Sigarada vergi oranı yüzde 17.2 arttı! 9.13 lirası vergi olan sigarada zam yolda
FBI 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini açıkladı! 'Yanlışlık oldu' dedi
19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı! Market, bakkal, kasap ne zaman açılacak?
İstanbul'da damat dehşeti! Öldürdü, parçaladı, 3 ay dondurucuda sakladı
Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası için yüzüğünü gönderen Mukadder Hanım ile görüştü
Akşener ve Süreyya arasındaki tartışmada kim doğru söylüyor?
ÖNCEKİ HABERLER
Silivri'de 1 kişi yol kenarındaki araçta ölü bulundu
Koronavirüs bitmeden kuş gribi salgını patladı! Düzce Valiliği muhtarları uyardı
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda çok dikkat çekici Türkiye uyarısı
Kamera açık kaldı skandal patladı! 'Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma'
Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Dünyada ilk defa uygulanıyor! Koronavirüse karşı Türkiye'den lazer tedavisi 
Yorumlar