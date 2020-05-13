Nenad Bjelica Fenerbahçe ile anlaştı mı? İlk kez açıkladı

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica, en son 2 hafta önce Fenerbahçe ile görüştüğünü söyleyerek, "Şu anda ben de bekliyorum. Türkiye’ye selamlarımı gönderiyorum" dedi.

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Fenerbahçeli taraftarların hakkındaki gelişmeleri merakla beklediği Nenad Bjelica, Fanatik Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

"En son 2 hafta önce bir temasımız oldu''

Görüşmeleri doğrulayan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. Daha sonra Fenerbahçe’den kimse ile görüşmedim. Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. Türkiye’ye selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe hakkında bilgiler alıyor

Bjelica, daha önce Türkiye’de oynamış Hırvat futbolcu ve görev almış Hırvat teknik adamlardan hem ülkemiz hem de Fenerbahçe hakkında bilgiler alıyor.

Bilic'le konuşmuş

Başarılı çalıştırıcının bunun için başta Slaven Bilic olmak üzere neredeyse herkesle temasa geçtiği öğrenildi. Bjelica’nın, Fenerbahçe ile ilgili sürekli olumlu bilgiler aldığı kaydedildi.