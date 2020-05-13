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Fed Başkanı Bullard: Ekonominin kapalı kalması hasarı derinleştirebilir

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ekonominin uzun süre kapalı kalmasının ekonomik hasarı daha da derinleştirebileceği uyarısı yaptı.

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St. Louis Fed Başkanı Bullard, ekonominin 90 ila 120 günden daha uzun bir süre için kapalı tutulmasının iflasları ve Bunalım ölçeğinde bir resesyonu tetikleyebileceğini söyledi.

Bullard, Salı günü ONFIF tarafından düzenlenen sanal bir tartışma etkinliğinde moderatörün sorularını yanıtladı.

"Çok fazla işletme zor durma düşecek"

Bullard, işletmelerin cirolarının kısılmasının sonsuza dek devam edemeyeceğini ve çok fazla işletmenin zor durma düşebileceğini, süregelen bir hasarın meydana gelebileceğini belirtti.

Bullard, "Kısıtlamalar büyük ölçüde genel kapsamlı bir yaklaşım ve yetkililer bununla daha iyi ve daha risk tabanlı olmalı veya gerçek bir diğer Bunalın riski olacak" dedi.

Bullard, negatif faiz uygulamasına yönelik kuşkularını yineledi ve bu stratejinin geçmiş kayıtlarının karışık olduğunu, ABD için iyi bir çözüm olmadığını sözlerine ekledi.

Bullard, baz senaryosunun derin bir negatif ikinci çeyreğin ardından ikinci yarıda pozitif büyüme olduğunu belirtti.

Bullard'ın bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy hakkı bulunmuyor.

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