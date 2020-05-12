İstanbul Sultangazi'de cerrahi maskeli hırsız 200 bin liralık altın çaldı
İSTANBUL Sultangazi’de müşteri kılığında geldiği kuyumcuda 200 bin lira değerinde yüzüklerin bulunduğu tablayı çalan hırsız kaçtı. Kuyumcu ve eşinin kovaladığı şahıs kayıplara karıştı.
İSTANBUL Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 ay önce soyguncuların hedefi olan kuyumcu yine bir hırsızın hedefi oldu.
19
Kuyumcu dükkanına müşteri gibi yüzünde cerrahi maske ve elinde eldivenle gelen şahıs, bir süre yüzükleri inceledi.
29
Üzerinde yaklaşık 200 bin TL değerinde çok sayıda yüzük bulunan tablayı iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından yaralanarak alan hırsız, hızla dükkandan kaçtı.
39
Kuyumcu ve eşi altınları alarak kaçan şahsın peşinden koşarken; şahıs, hızla ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.
49