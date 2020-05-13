ikinci dalga endişeleri! ABD'de endeksler düşüşle kapandı

ABD'de koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleriyle endeksler günü düşüşle tamamladı.

Abone ol

Kapanışta, Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,9 azalışla 23.764,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,1 kayıpla 2.869,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,1 azalışla 9.002,55 puana düştü.

Borsadaki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde gevşetilmeye başlanmasının, salgında ikinci bir dalgaya neden olabileceğine yönelik endişeler etkili oldu.