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ikinci dalga endişeleri! ABD'de endeksler düşüşle kapandı

ABD'de koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleriyle endeksler günü düşüşle tamamladı.

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Kapanışta, Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,9 azalışla 23.764,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,1 kayıpla 2.869,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,1 azalışla 9.002,55 puana düştü.

Borsadaki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde gevşetilmeye başlanmasının, salgında ikinci bir dalgaya neden olabileceğine yönelik endişeler etkili oldu.

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