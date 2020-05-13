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İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylara ilişkin soruşturma

İSTANBUL'da, DHKP/C soruşturması kapsamında tutuklanan ve başlattığı açlık grevini sonlandırmasının ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarla ilgili tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 15 şüphelinin sorguları sona erdi.

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İstanbul'da, "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride aranırken DHKP/C  soruşturması kapsamında tutuklanan ve başlattığı açlık grevini sonlandırmasının ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarla ilgili tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 15 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. 

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüphelilerin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararın ardından savcılık, şüphelilerin serbest bırakılmalarına itiraz etti.

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