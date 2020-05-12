Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 300 bini geçti

Bu ülkeyi 269 bin 520 ile İspanya, 232 bin 243 ile Rusya, 226 bin 463 ile İngiltere, 219 bin 814 ile İtalya, 177 bin 423 ile Fransa, 172 bin 812 ile Almanya, 170 bin 582 ile Brezilya, 139 bin 771 ile Türkiye ve 110 bin 767 ile İran izledi.