DSÖ'den korkutan açıklama: Aday çok ancak aşı yok
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada çok sayıda aday olduğunu belirtti. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, virüsün çok değişken olduğunu bu nedenle aşı geliştirmenin zorlaştığını söyledi.
Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan SARS benzeri yeni tip koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyaya yayılan bir pandemiye dönüştü.
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Vaka sayısı 4 milyonun üzerine çıkmışken; can kaybı da hızla 300 bine yaklaşıyor.
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Uzmanlar, salgını bitirecek tek çarenin aşı olduğunu belirtiyor.
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Küresel sağlık konusunda otorite kabul edilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşı çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yaptı.
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