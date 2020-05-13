Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Menajeri açıkladı

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

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Mesut Özil gelecek sezonun sonuna kadar Arsenal'de forma giyecek. Açıklama, tecrübeli futbolunun menajerine ait. Menajer Erkut Söğüt, 31 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili beIN Sports'a konuştu.

''Sözleşmesine sadık kalacak''

Söğüt "Mesut'un Arsenal'de bir yıllık sözleşmesi daha var ve bu anlaşmaya sadık kalacak. Daha sonra ne olacağını ise zaman gösterecek. Arsenal'den sonra futbol oynayabileceği birkaç yıl daha olacak." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in adı Fenerbahçe ile anılıyor

Almanya'da Schalke ve Werder Bremen formaları giyen Mesut Özil, Real Madrid'de geçirdiği 3 sezonun ardından Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu.2013-2014 sezonunda Arsenal'e transfer oldu.