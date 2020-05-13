HABER /  SPOR
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Menajeri açıkladı

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

Abone ol

Mesut Özil gelecek sezonun sonuna kadar Arsenal'de forma giyecek. Açıklama, tecrübeli futbolunun menajerine ait. Menajer Erkut Söğüt, 31 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili beIN Sports'a konuştu.

''Sözleşmesine sadık kalacak''
Söğüt "Mesut'un Arsenal'de bir yıllık sözleşmesi daha var ve bu anlaşmaya sadık kalacak. Daha sonra ne olacağını ise zaman gösterecek. Arsenal'den sonra futbol oynayabileceği birkaç yıl daha olacak." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in adı Fenerbahçe ile anılıyor
Almanya'da Schalke ve Werder Bremen formaları giyen Mesut Özil, Real Madrid'de geçirdiği 3 sezonun ardından Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu.2013-2014 sezonunda Arsenal'e transfer oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için 'kesin korunacak' talimatı
Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı! 5 milyon TL değerinde ormanı işgal etmiş
Sigarada vergi oranı yüzde 17.2 arttı! 9.13 lirası vergi olan sigarada zam yolda
FBI 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini açıkladı! 'Yanlışlık oldu' dedi
19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı! Market, bakkal, kasap ne zaman açılacak?
İstanbul'da damat dehşeti! Öldürdü, parçaladı, 3 ay dondurucuda sakladı
ÖNCEKİ HABERLER
ikinci dalga endişeleri! ABD'de endeksler düşüşle kapandı
İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylara ilişkin soruşturma
Nenad Bjelica Fenerbahçe ile anlaştı mı? İlk kez açıkladı
IMF Başkanı Georgieva: Veriler beklenenden daha kötü
Fed Başkanı Bullard: Ekonominin kapalı kalması hasarı derinleştirebilir
Oruçluyken mastürbasyon yapınca oruç bozulur mu?
Yorumlar