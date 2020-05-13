Erdoğan'dan düğün ve nikah salonu açıklaması: Tabloya göre müjdeyi veririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısında düğün ve nikah salonlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Her kurala uyulur ve tablo daha iyiye giderse yakın zamanda değerlendiririz. Tabloya göre, danışarak müjdemizi veririz” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında corona salgını sonrası yeni normalleşme kapsamında atılan adımların sahaya yansımasını yakından takip ederek bakanlardan bilgi aldı.

''Her şey iyi giderse kademe kademe planlarımızı açıklarız”

Milliyet'in haberine göre; haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında hayata geçirilecek normalleşme takvimine dair hazırlanan taslağın birçok bakanlıkla paylaşıldığı, ancak bunun kamuoyuna kısmen sızması üzerine farklı ve yanlış bilgilerin yayıldığı değerlendirmesi yapan Erdoğan, “Aylık açıklandığı ya da kamuoyuna yansıdığı zaman kamuoyunda farklı beklenti oluşuyor. Çalışmalarımızı haftalık bazda yapalım. Her şey iyi giderse kademe kademe planlarımızı açıklarız” dedi.

“AVM’lerdeki durum ne?”

Erdoğan’a toplantıda normalleşmenin ilk günü olması nedeniyle AVM ve berberlerdeki durumla ilgili fotoğraf ve görüntülerle bilgi verildiği, Erdoğan’ın da bakanlara, “AVM’lerdeki durum ne?”, “Sıkıntılı bir durum var mı?”, “65 yaş kurala uydu mu?” gibi sorular yönelttiği belirtildi.

AVM’lerde yoğunluk bekleniyordu

Toplantıda, AVM’ler ve berberlerde sıkıntılı bir durum oluşmadığı, “kurallara uygun şekilde kontrollü hayata geçildiği” bilgisi paylaşıldı. İlk gün olması nedeniyle AVM’lerde yoğunluk zaten beklendiği, tablonun genel olarak iyi durumda olduğu ifade edildi.

''Tedbirler elden bırakılmamalı”

Erdoğan’ın, “Bazı yerlerde tam olarak kurallara uyulmadığına dair görüntüler var. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız. Tüm sonuçları anlık izleyip, tedbirler elden bırakılmamalı” talimatı verdiği kaydedildi.

''Tabloya göre, danışarak müjdemizi veririz”

Toplantıda, düğün salonlarının açılmasına ilişkin takvim de gündeme geldi. Bu konuda net bir tarih verilmesinin uygun olmadığı belirtilirken Erdoğan’ın, “Her kurala uyulur ve tablo daha iyiye giderse yakın zamanda değerlendiririz. Tabloya göre, danışarak müjdemizi veririz” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Nikah salonları ne zaman açılacak?

Nikâh salonlarının ise, azami yüzde 25 kapasitenin aşılmaması şartlarına uyarak haziranda açılmasına yönelik bir çalışma bulunduğu kaydedildi.