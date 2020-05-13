Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün 2 yeni merkez üssünü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının koronavirüs salgınının merkez üssü haline geldiğini açıkladı.

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Her iki kıtada vaka sayısının giderek arttığını dile getiren Harris, "Amerikaları şu an salgının merkez üsleri olarak nitelendirebiliriz" dedi.

Can kaybı 81 bini geçti

Harris, en çok vakanın ABD'de görüldüğüne dikkat çekti. John Hopkins Üniversitesi'in yayınladığı son verilere göre, ABD'deki Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 348 binin üzerine çıkarken, ölü sayısı ise 81 bin 848'e yükseldi.

"Yüzeylerde birkaç gün yaşayabiliyor"

Sözcü ayrıca Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-Cov-2 virüsünün farklı yüzeylerde birkaç gün yaşayabildiğini, bu yüzden dezenfeksiyon ve el yıkamanın önemli olduğunu kaydederek temizlik işçilerinin koronavirüs ile mücadelede anahtar oyuncular haline geldiğini ifade etti.