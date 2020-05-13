Daniel Guiza'ya kulübünden yeni sözleşme
Fenerbahçe'de bir dönem adından söz ettiren Daniel Guiza, formasını giydiği Atletico Sanluqueno takımıyla sözleşme yeniledi.Abone ol
İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno, bir dönem
Fenerbahçe forması da giyen Daniel Guiza'nın sözleşmesini uzattı.
Bu sezon golü yok
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Atletico Sanluqueno ile bu sezon 21 maça çıkan Guiza'nın golü bulunmuyor.
📣 RENOVACIÓN | Dani Güiza renueva con el Atlético Sanluqueño C. F. para la temporada 20/21https://t.co/YdVrLfpElR— Atlético Sanluqueño (@atcosanluqueno) May 12, 2020
Renovación patrocinada por: @Cruzcampo @Vitaldent_es @barbadillo #Airecom #Lantero #OrgulloSanluqueño pic.twitter.com/oWNjayuxZA