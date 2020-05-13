Daniel Guiza'ya kulübünden yeni sözleşme

Fenerbahçe'de bir dönem adından söz ettiren Daniel Guiza, formasını giydiği Atletico Sanluqueno takımıyla sözleşme yeniledi.

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İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno, bir dönem

Fenerbahçe forması da giyen Daniel Guiza'nın sözleşmesini uzattı.

Bu sezon golü yok

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Atletico Sanluqueno ile bu sezon 21 maça çıkan Guiza'nın golü bulunmuyor.