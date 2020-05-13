Emre Kılınç'ın menajerinden transfer açıklamaları

Sivasspor'da adı bir çok kulüple anılan Emre Kılınç'ın menajeri konuştu. Kılınç için İstanbul'un iki büyük takımıyla görüşüldüğünü söyleyen William D'Avila, Bundesliga'dan da talip olduğunu söyledi.

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Demir Grup Sivasspor'daki sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki Emre Kılınç'ın geleceği hakkında menajerinden açıklama geldi.

Bundesliga takımı da takipte

Ajansspor'a konuşan Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila, ''Emre ile ilgili kararı çok kısa sürede vereceğiz. Gerekli değerlendirmeleri yaptık. Avrupa'da iki önemli kulüple görüşüyoruz. Bir tanesi Bundesliga takımı. İstanbul'un iki büyük kulübüyle de müzakerelerimiz devam ediyor. Bu iki kulüpten bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde diğeri Avrupa Ligi'nde oynayabilir. Bizim için belirleyici bir kriter" dedi.

William D'Avila sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Galatasaray elbette ki çok önemli ve büyük bir kulüp. Emre ile birlikte teklifi değerlendiriyoruz; ancak İstanbul'un diğer büyük kulübü de önemli bir seçenek olabilir. Ayrıca Bundesliga kulübü bize resmî teklifini sundu ve onlar Emre'nin transferinde gerçekten çok istekliler"dedi.