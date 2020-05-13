Bakan Mustafa Varank'tan koronavirüs aşı ve ilacı için müjde! Tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 'Haziran ayında bir müjdemiz olacak' dedi.

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Türkiye koronavirüs illetiyle saha tüm varlığıyla mücadele ederken bir yandan da aşı ve ilaç çalışmaları aynı gayret ve azimle sürdürülüyor. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs aşı ve ilacı ilgili sevindiren gelişmeyi açıkladı. Bakan Varank, Haziran ayını işaret ederek müjdeyi verdi.

Bakan Varank'ın açıklamaları:

Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalarımıza virüs daha sınırlarımıza girmeden başladık. Bugün 17 projemiz devam ediyor. Bunların için 8 aşı projemiz var. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Birinde hayvan deneyi aşamasına geldiğimizi açıklamıştım.

Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaçta önemli bir müjdemiz olacak. Covid-19 projelerinde 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum.

Tıbbi tanı kitleri önemli teknolojilerden bir tanesi. Tanıda ne kadar iyiyseniz tedavide etkinliğiniz o derece artıyor. KOBİ'lerden ürün odaklı projeleri talep ettik, bir haftada 446 başvuru aldık. KOBİ'lerin gücünü bize bir kez daha göstermiş oldu. Tanı alanında 10 projeyi destekliyoruz.