Van'daki firma Kovid-19'a karşı akıllı maske tasarladı! Dikkat çeken özellikleri var
VAN'daki yerli bir firma, yeni tip coronavirüse karşı tam koruma sağladığını belirttiği yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen bir akıllı maske tasarladığını duyurdu.
VAN'daki yerli firma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı akıllı maske tasarladı. Maske yapay zeka yazılımı barındırdığı için dikkat çeken özelliklere sahip. Firmanın verdiği bilgiye göre test amaçlı 50 tane üretilen akıllı maskelerin seri üretimi için gerekli olan ürün testi onay sürecinin 2 ayda tamamlanacağı ve ağustos ayında tüketicilerle buluşacağı belirtildi.
Tüketicilerle ne zaman buluşacak?
Dünyada yaşanan pandemi nedeniyle maske kullanımı hızla arttı. Firmalar, maske ihtiyacına cevap vermek ve bu alanda gerek sağlık çalışanlarının gerekse toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak tam koruma sağlayan, yapay zeka teknolojisi ile yeniden tasarladıkları özel geliştirilen akıllı maske üzerinde çalışmalara başladı. Van Teknokent içinde yer alan teknoloji firması Teklink A.Ş. Ar-Ge birimi tarafından yapay zeka ile geliştirilen akıllı maske üretim için marka patent başvurusunda bulundu. Firma ayrıca test amaçlı 50 tane de akıllı maske ürettiğini belirtti.Firmanın verdiği bilgilere göre üretim için gerekli olan ürün testi yasal onay süreci 2 aylık bir zaman diliminde tamamlanmış olacak. Üretimle ilgili yasal süreçleri bitirildikten sonra seri üretime geçileceği maskelerin ağustos ayı içerisinde herkesin alabileceği fiyatla tüketiciyle buluşacağı bildirildi. Ürün filtreleri normal standart N95 filtrelerle değiştirilebilir olacağı da dile getirildi.
Teklink A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Çalış konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Dünyada yaşanan pandemiyle birlikte, gerek bilim insanlarının yaptığı açıklamalarıyla ve gerekse konunun uzmanlarının bilimsel verilere dayalı salgından korunma yöntemlerinde, günlük hayatımızda artık kullanımı zorunluluk haline gelen maskelerin COVID-19 salgınından korunmak için tek başına yeterli olmadığını bilmekteyiz. Bizler de Van Teknokent bünyesinde yer alan teknoloji firması olarak bu alanda ihtiyacı görerek, gerek korona salgınında ve buna benzer yüksek riskli acil durumlarda kullanılmak üzere Ar-Ge birimimizce yapay zeka teknolojisi kullanarak geliştirdiğimiz koruyucu akıllı maske ( N95 maske, gözlük, gaz filtresi, ateş ölçer, ortam bakteri tespit edebilen akıllı sensörler, yapay zeka yazılımı ) üretmeyi başardık." dedi.
Veriler yapay zeka sayesinde ilgili kuruma anında aktarılacak
Modüler bir yapıyla tasarlanan ve üç parçadan oluşan akıllı maskenin tamamen insan yüzünü kapatarak koruma sağladığına dikkat çeken Çalış, "Aynı zamanda bünyesinde dijital ateş ölçer ve akıllı teknolojiler bulundurarak istenildiğinde oluşturduğu verileri yapay zeka yazılımı sayesinde ilgili kurum bilgisayarıyla iletişime geçerek aktaran, yine modüler yapısı sayesinde, az riskli olan alanlarda ihtiyaca göre parça parça da kullanılabilen, gerektiğinde N95 maske kısmı değiştirilen ağırlıkta sağlık kuruluşları, fabrikalar, maden ocakları vb yüksek risk taşıyan alanlarda güvenle kullanılabilecek dünyada bu özellikleri ile tek ürün olan akıllı maskeyi piyasaya insanlığın hizmetine sürmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.