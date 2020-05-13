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Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi

Fenerbahçe’nin Gölcükspor’dan renklerine bağladığı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, ''Emeği geçen herkese teşekkürler. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar’’ dedi.

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Fenerbahçe’nin Gölcükspor’dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma ile ilk açıklamasını yaptı.

''Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar’’
Sarı-lacivertli takıma transferinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten 21 yaşındaki futbolcu, ‘’Öncelikle kulüp başkanımız Sayın Ali Koç’a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar’’ ifadelerini kullandı.

5 yıllık imza atmıştı
Orta sahada oynayan İsmai Yüksek, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

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