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Sakarya'da hasta ziyareti pahalıya patladı 16 kişi karantinada

SAKARYA’da geçmiş olsun ziyaretine gittikleri hasta akrabalarının koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca, ziyarete giden 16 kişi belirlenip karantina altına alındı.

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Erenler ilçesi Merkez Mahallesi Küçüktepe mevkisinde yaşayan yaşlı adam, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu.

Uyarıya rağmen ziyarete gittiler

Kan örnekleri alınan yaşlı adam, çekilen tomografide koronovirüs bulgusuna rastlanmaması üzerine, evinde karantinaya alındı. Doktorların ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini söylediği halde çevre binalarda yaşayan 16 yakını, yaşlı adama 'geçmiş olsun'  ziyaretine gitti. Yaşlı adam ve bakıcısının test sonuçları pozitif çıkınca Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi devreye girdi.

Yapılan çalışma ile 4 ayrı binada oturan 16 kişinin adı açıklanmayan yaşlı adamı ziyarete gittiği ortaya çıktı. 16 kişi, 14 günlük süreyle karantinaya alınırken, yaşadıkları 4 binanın giriş-çıkışlarında polis tedbir aldı.

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