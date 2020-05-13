9 ilde korkutan koronavirüs rakamları!

Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi illerde koronavirüs vaka sayıları alarm vermeye başladı.

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Bu illerde, havaların ısınmasıyla evde izolasyonu gevşeten vatandaşlar, maske-sosyal mesafe gibi hayati tedbirleri de ihmal edince vaka sayıları arttı.

Batman'da korkutan artış

Vaka sayısının arttığı illerin başında Batman geliyor. 3 Nisan'da 9 olarak açıklanan vaka sayısı büyük bir artışla bu hafta 450'ye kadar yükseldi. Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte artan koronavirüs vakalarına dikkati çekerek, radikal kararlar almak zorunda olduklarını ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanması için hükümete öneride bulunabileceklerini söyledi.

Uşak'ta da hızlı artış kaydedildi

Nüfusa göre koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Uşak'ta da manzara aynı. 2 Nisan'da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı son döneme yükselişe geçti. 367 bin nüfuslu kentte 2 bin 950 test yapıldı. Toplam vaka sayısının ise 441 olduğu açıklandı.

Rize rehavete kapıldı

Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ciddi anlamda düşen vaka sayılarının vatandaşların virüs tamamen yok olmuş gibi rehavete kapılmalarının neden olduğunu bu nedenle vakaların yeniden artış gösterdiğini söyledi. Tepe, "Cenaze ve taziyelerde, il dışından acıyı paylaşmak için gelen insanlarımız ile çok sayıda kontrolsüz temas yaşanmış, iftar yemeklerinde yakın eş, dost, akraba birlikte aynı ortamda kurallara uyulmaksızın bulunulmuştur" ifadelerini kullandı. Rize'de 4 Nisan'da 101 vaka vardı. Vakalar geçtiğimiz günlerde 58'e kadar inmişti.

Mardin'de durum ciddileşiyor

Mardin'in yumuşak karnı ise Nusaybin ilçesi oldu. Bugüne kadar 8 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği ilçede 50 kişi de pozitif vaka olarak kayıtlara geçti. 3 Nisan'da Mardin genelinde açıklanan vaka sayısı 50 iken, Nusaybin şimdi tek başına bu sayıyı solladı. 3 kırsal mahalle ve şehir merkezinde çok sayıda evde karantina uygulanıyor.

Gaziantep'te rakamlar daha da artabilir

Gaziantep'te bugüne kadar 11 bin test yapıldı. Vakalar ise 750'e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle 2.5 milyonluk nüfusa sahip G. Antep'de 3 Nisan'da 49 vaka tespit edilmişti. G. Antep Valisi Davut Gül, önlemlerin gevşetilmesi halinde sayının yükselmeye devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı. Virüsün artış gösterdiği iller arasında Düzce de yerini aldı. İlk il il vakalar açıklandığı tarihte 32 olan vakalar 246 kişiye ulaştı.

Kars son 10 günde saldı

Kars'ta son güncel rakamlar açıklanmadı ama bizzat Kars Valisi Türker Öksüz vatandaşları, "Maalesef sokaklarımızın dolu olduğunu ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına riayet etmediklerini görüyoruz. Son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." sözleriyle uyardı.

Adıyaman'da sokağa maskesiz çıkmak yasak

Vatandaşların rehavet kapılması nedeniyle Anadolu'daki birçok ilde ek önlemler alındı. Adıyaman'da yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı. Balıkesir'de de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde maske ile dolaşmanın zorunlu olmasına karar verdi.