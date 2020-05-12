Koronavirüs hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
İrlanda’da yapılan bir çalışmada, dünya genelinde yapılan 17 araştırmanın sonuçları analiz edildi. Bilim insanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yarısının virüsü hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik ya da presemptomatik (belirtilerin ortaya çıkmadığı ilk 6 gün) dönemde bulunan insanlardan aldığını açıkladı.
İrlanda’da yer alan Dublin Üniversitesi Kolejinden bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) asemptomatik ya da presemptomatik (belirtilerin ortaya çıkmadığı ilk 6 gün) dönemde ne kadar yayıldığını belirlemek 17 küresel çalışmayı analiz etti.
Çalışmada vakaların yüzde 50’den fazlasının nasıl enfekte olduklarına dair hiçbir fikri olmayan insanlardan oluştuğu ortaya çıktı.
Bir kişinin ateş ve kalıcı öksürük içeren Kovid-19’un ilk belirtilerini göstermesi ortalama 6 gün sürüyor ancak hastalar, semptomların ortaya çıkmasından önceki günlerde de hastalığı yayabiliyor.
Araştırmacılar, ülkelerin kademeli olarak normalleşme sürecine geçtiği bu zamanlarda semptom göstermeyen Kovid-19 hastalarının kontrol edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.