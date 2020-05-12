Koronavirüs hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı

İrlanda’da yer alan Dublin Üniversitesi Kolejinden bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) asemptomatik ya da presemptomatik (belirtilerin ortaya çıkmadığı ilk 6 gün) dönemde ne kadar yayıldığını belirlemek 17 küresel çalışmayı analiz etti.